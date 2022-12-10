Материалы о геноциде советского народа нацистами будут включены в учебники истории

Российским школьникам и студентам вузов в обязательном порядке будут рассказывать о геноциде советского народа нацистами.
Как сообщает телеканал 360, материалы на данную тематику будут включены в учебную программу по поручению президента России Владимира Путина.
Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте Кремля.
"Минобрнауки, Минпросвещения обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы", — указано в одном из пунктов документа.
Речь идёт о федеральных рабочих программах воспитания и учебниках, общеобразовательных программах и основных профессиональных образовательных программах.
Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: для начальной школы - по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. Для основного общего и среднего общего образования - по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.
Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу.
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