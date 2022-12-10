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Общество

Материалы о геноциде советского народа нацистами будут включены в учебники истории

20 декабря 2022 17:41  [79] Общество

Российским школьникам и студентам вузов в обязательном порядке будут рассказывать о геноциде советского народа нацистами.

Как сообщает телеканал 360, материалы на данную тематику будут включены в учебную программу по поручению президента России Владимира Путина.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте Кремля.

"Минобрнауки, Минпросвещения обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федеральные основные общеобразовательные программы", — указано в одном из пунктов документа.

Речь идёт о федеральных рабочих программах воспитания и учебниках, общеобразовательных программах и основных профессиональных образовательных программах.

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: для начальной школы - по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. Для основного общего и среднего общего образования - по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу.

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Теги:
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