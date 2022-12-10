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Общество

Теплоэнерго в 2023 году планирует заменить 120 км теплосетей в Нижнем Новгороде

21 декабря 2022 09:16  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Теплоэнерго в 2023 году планирует заменить 120 км теплосетей в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщил директор предприятия Илья Халтурин в ходе пресс-конференции пресс-конференции.

Согласно информации, еще в 2019 году Теплоэнерго была принята стратегия развития, которая на данный момент действует до конца 2023 года. Она предполагает ежегодную замену не менее 5% теплосетей, которые находятся в ведении Теплоэнерго. Их общая протяжённость составляет около 1 700 км. В следующем году данная стратегия будет актуализирована, но темп замены сетей предприятие намерено сохранить.

Как рассказал Илья Халтурин, сейчас общая изношенность теплосетей в Нижнем Новгороде составляет около 56-59%, тогда как в конце 2018 года этот показатель составлял 78%.

За 3,5 года было заменено 400 км сетей, что позволило снизить аварийность  на 35%. В следующем году планируется заменить 120 км сетей. На 29 участках работы начнутся уже после Нового года. При этом,  для сохранения отопления у потребителей всегда создаются резервные участки.

Также Илья Халтурин рассказал, что Теплоэнерго одним из первых в России получило льготный заем от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Его сумма составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства до конца 2024 года будут направлены на реконструкцию 176 участков теплосетей, ремонт трёх котельных и строительство новой на улице Станиславского, 3.

Кроме того, в новом году планируется заключение концессионного соглашения с администрацией Нижнего Новгорода, в рамках которого Теплоэнерго в течение 25 лет вложит в обновление тепловой инфраструктуры более 40 млрд рублей.

Илья Халтурин подчеркнул, что тепловые сети и котельные останутся в муниципальной собственности, а мэрия будет строго контролировать работы.

Он добавил, что концессия не повлечёт за собой повышение тарифов.

В этом году стоимость услуг Теплоэнерго выросла менее чем на 7%, что ниже утвержденного предельного уровня (9%). В следующем году тарифы повышаться не будут.

Ранее сообщалось, что объединение нижегородских Водоканала и Теплоэнерго продлится год.

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Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
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