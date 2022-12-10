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Происшествия

Два пассажира автобуса пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дзержинске

20 декабря 2022 18:08  [51] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два пассажира автобуса пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 20 декабря около 01:30 на 375 км трассы М-7 в г.о.г Дзержинск 50-летний водитель водитель автобуса King Long при перестроении не справился с управлением и столкнулся с Mercedes-Benz с полуприцепом, после чего попутный автомобиль ГАЗ 3010 врезался в автобус.

В автобусе находились 42 пассажира, из них двое получили травмы и были госпитализированы.

Установлено, что автобус ехал в Московскую область из Чебоксар.

Ранее сообщалось, что водитель "ГАЗели" погиб после столкновения с прицепом грузовика в Починковском районе.

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Теги:
ДТП
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