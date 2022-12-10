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Общество

Водитель нижегородской маршрутки №83 получил премию и благодарность за спасение пассажира

21 декабря 2022 10:05  [87] Общество
Расим Юсифов

Расим Юсифов

Фото: ЦРТС

Директор "Центра развития транспортных систем" Артём Бафанов вручил Благодарственное письмо водителю маршрутки №83 Расиму Юсифову, который недавно спас жизнь пассажира. Также водитель получил и денежное вознаграждение от руководителя пассажирского предприятия, в котором трудится.

Напомним, несколько дней назад водителю автобуса Т-83 Расиму Юсифову пришлось спасать пассажира, которому неожиданно стало плохо во время поездки: у мужчины прихватило сердце. Водитель остановил транспортное средство, вместе с пассажирами вынес мужчину на свежий воздух, принёс воды, предложил медикаменты и оказал другую необходимую помощь. Движение по маршруту было продолжено только после того, как пассажир пришел в себя и заверил, что госпитализация ему не требуется.

Огласку история получила благодаря супруге спасённого пассажира: она позвонила в колл-центр ЦРТС, рассказала о данном случае и поблагодарила водителя.

"Если бы вы только могли слышать, сколько теплоты было в её словах! Я, слушая её рассказ о том, как водитель оказывал помощь её мужу, едва сдерживала слёзы. Гордость за такого прекрасного человека с большой душой, переполняла сердце", - рассказала диспетчер, которая приняла звонок.

"Большое спасибо за оказанную помощь пассажиру, за то, что вовремя отреагировали, помогли. Побольше бы таких людей, надеюсь, что и другие водители будут брать с Вас пример", – отметил Артём Бафанов, вручая Благодарственное письмо Расиму Юсифову.

Руководитель ПАТП Мурвет Алиев заявил, что не удивлён достойному поведению Расима, поскольку этот случай далеко не первый за время его работы.

"Я всегда говорю водителям: ведите себя с теми, кого везёте, как будто перед вами ваша мама, сестра, брат, отец. Расим как раз из таких людей", – сказал он во время награждения.

Как отметили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем", родные водителя-героя работают вместе с ним: супруга - кондуктор а сын – диспетчер.

"И они бы на моем месте поступили точно так же, как и я", – считает Расим Юсифов.

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Теги:
Общественный транспорт
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