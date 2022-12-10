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Два человека погибли в ДТП в Богородском районе вечером 20 декабря. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, 20 декабря в 22:10 на 12 км трассы Ряжск – Касимов – Муром – Н.Новгород 80-летний водитель Chevrolet Niva при повороте налево не пропустил автомобиль Kia под управлением 26-летнего мужчины - и машины столкнулись.
В результате ДТП оба водители погибли.
Ранее сообщалось, что два пассажира автобуса пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Дзержинске.
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