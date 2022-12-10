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Общество

Прошедший в воскресенье снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд

21 декабря 2022 11:08  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прошедший в воскресенье снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в воскресенье выпало 16 мм снега, что является рекордным количество снега для 18 декабря за последний 86 лет.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что мэрия отслеживает работу дорожной техники с помощью карты из "Системы мониторинга коммунальной техники".

Цветными линиями отмечен путь техники за день. 19 декабря машины прошли более 19 тысяч километров. Были очищены основные и второстепенные дороги.

Нижегородцы могут следить за движением техники с помощью платформы "Лобачевский".

Ранее сообщалось, что более 75 тысяч кубометров снега вывезли из Нижнего Новгорода за три дня.

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Теги:
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