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Первые автобусы в Балахне начали отображаться в навигационной системе

21 декабря 2022 12:38  [24] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первые семь автобусов в Балахне уже начали отображаться в навигационной системе утром 21 декабря. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, первыми к системе подключены муниципальные автобусы № 2, 6, 12, 14, 105, 106 и 107.

До конца дня на картах появятся маршруты № 7, 7А и 17 перевозчика ООО "Гранд", а до конца текущей недели планируется закончить работу по отображению всех муниципальных автобусов Балахны.

В дальнейшей к навигационной информационной системе будет подключен общественный транспорт в Кстове.

Напомним, что в августе к единой навигационной системе подключили общественный транспорт на Бору.

Автобусы в Дзержинске начали отображаться на картах в начале ноября.

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Теги:
Балахна Общественный транспорт
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