Выставка "Названо Вазари. Возрождение" открылась в Арсенале в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка "Названо Вазари. Возрождение" открылась в Арсенале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, экспозиция посвящена эпохе Возрождения и ее интерпретациям в искусстве последующих эпох – от XIX века до сегодняшнего дня.

Название проекта отсылает к имени Джорджо Вазари – итальянского художника, архитектора, историка искусства, впервые предложившего деление истории искусства на три больших периода. Им посвящены три части проекта: "Готика" (состоялась зимой 2021–2022 годов), открывшееся "Возрождение" и "Маньеризм" (запланирован на осень 2023 – зиму 2024 года). Вторая часть выставочной трилогии – "Возрождение" – о классических принципах, которые эта эпоха подарила мировой культуре и искусству.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил символичность того, что выставка проходит в Нижегородском кремле, который тоже - детище эпохи Возрождения и был создан при участии итальянских мастеров.

Также в рамках проекта будут проходить лекции, дискуссии и концерты с участием специалистов по истории, культуре и искусству Ренессанса и нашего времени.

Выставка будет работать ежедневно с 21 декабря по 9 апреля 2023 года с 12:00 до 20:00, понедельник выходной. Билеты можно приобрести по ссылке.

Ранее сообщалось, что выставка уникальных ёлочных игрушек откроется в нижегородском музее "Назад в СССР" 22 декабря.