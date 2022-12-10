Улица Ошарская в Нижнем Новгороде будет расширена в связи со строительством метро Общество

улица Ошарская Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Улица Ошарская в Нижнем Новгороде будет расширена в связи со строительством метро. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Нижегородец поинтересовался, почему вдоль улицы Ошарская от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Белинского массово вырубают здоровые дерьвя.

Как сообщили в мэрии, это необходимо для расширения дороги, что позволит увеличить пропускную способность в период перекрытия улиц Варварская, Семашко и площади Свободы из-за строительства метро.

Благоустройство указанной территории планируется в 2024-2025 годах.

Ранее сообщалось, что строительство метро в Нагорной части Нижнего Новгорода не приведет к транспортному коллапсу.