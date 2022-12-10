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Общество

Эксперты: строительство метро в Нагорной части Нижнего Новгорода не приведет к транспортному коллапсу

16 декабря 2022 14:59  [54] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Строительство метро в Нагорной части Нижнего Новгорода не приведет к транспортному коллапсу. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященному строительству метрополитена.

Было отмечено, что впервые за 30 лет одновременно будут строиться две станции метро - "Площадь Свободы" и "Сенная". Основные ограничения движения, связанные со строительством, планируются к лету следующего года.

Как рассказал гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков, на улице Горького останется две полосы для движения, полного перекрытия не будет. В первую очередь сужение дороги коснется участка от улицы Ошарской до площади Свободы, а также нескольких участков на улицах Горького и Большой Печерской.

Самое большое перекрытие прогнозируется на площади Свободы. Здесь будут подготовлены пути объезда, а движение устроят устроят так, чтобы пропустить как можно большее количество транспорта.

Обо всех изменениях движения и путях объезда нижегородцы будут оповещены заранее.

Для этого блогер Георгий Каваносян предложил привлечь специалистов команды Яндекса, которые внесут в навигатор необходимую информацию о перекрытии дорог и тротуаров еще до начала работ.

Ранее в Нижнем Новгороде прошёл круглый стол на тему "Исторический центр  повышение доступности и привлекательности без значительных изменений", посвящённый строительству новых станций метро в городе.

Напомним, недавно нижегородский метрополитен отметил 37-летие. За эти годы работы метро воспользовалось более 1,6 млрд человек.

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Теги:
движение Круглый стол Метро
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