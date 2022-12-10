Более 300 тысяч кубометров снега вывезено в Нижнем Новгороде с начала зимы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 300 тысяч кубометров снега вывезено в Нижнем Новгороде с начала зимы. Об этом на заседании Гордумы сообщил первым заместитель главы города Дмитрий Сивохин.

Согласно информации, такое объем убранного снега уже превышает объемы зимы 2019-2020 годов в целом.

По словам Дмитрия Сивохина, в Нижнем Новгороде, в отличие от, например, Москвы, после снега продолжал работу общественный транспорт, не организовывались пробки на мостах, виадуках, съездах и подъемах.

Также он отметил, что самыми проблемными для уборки снега из-за сложившейся застройки с узкими дорогами являются Нижегородский и Советский районы. Сейчас в Нижегородском районе работает более 800 дворников и 113 единиц техники, а в Советском районе - более 600 человек и около 90 единиц техники

В целом по городу в уборке снега задействовано 4 820 рабочих и 723 единицы техники.

Отмечается, что на данный момент дороги категорий "А" и "Б" находятся в нормативном состоянии, работы ведутся на дорогах категорий "В" и "Г" (дворы и проезды).

После заслушивания доклада депутат Марк Фельдман предложил присвоить Дмитрию Сивохину звание "Великого дворника Нижнего Новгорода" из-за хорошего качества проводимых работ.

Ранее сообщалось, что прошедший в воскресенье снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд.