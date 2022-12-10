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Общество

Авиакомпания Smartavia приступит к полетам в Сочи из Нижнего Новгорода 28 декабря

21 декабря 2022 14:19  [2] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта им. Чкалова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Авиакомпания Smartavia приступит к полетам в Сочи из Нижнего Новгорода 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, рейсы будут проводиться один раз в неделю до конца марта.

Обслуживать маршрут будет Боинг 737-800, вместимостью 189 кресел. Вылеты будут проходить с 20:20 до 21:30 в зависимости от даты. С расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта им. Чкалова в разделе "Сезонное расписание".

Отмечается, что Smartavia станет третьей авиакомпанией, работающей маршруте в Сочи. Сейчас авиакомпании "Икар" и Nordwind выполняют полеты на курорт 4 раза в неделю.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Дубай.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Аэропорт
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