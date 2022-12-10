Фото:
Авиакомпания Smartavia приступит к полетам в Сочи из Нижнего Новгорода 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Согласно информации, рейсы будут проводиться один раз в неделю до конца марта.
Обслуживать маршрут будет Боинг 737-800, вместимостью 189 кресел. Вылеты будут проходить с 20:20 до 21:30 в зависимости от даты. С расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта им. Чкалова в разделе "Сезонное расписание".
Отмечается, что Smartavia станет третьей авиакомпанией, работающей маршруте в Сочи. Сейчас авиакомпании "Икар" и Nordwind выполняют полеты на курорт 4 раза в неделю.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут вылететь из аэропорта им. Чкалова в Дубай.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+