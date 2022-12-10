Подростковый центр "Наша территория" открылся в Семенове Общество

Фото: Семеновское ТВ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подростковый центр "Наша территория" открылся в Семенове. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как рассказала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, принявшая участие в открытии по видеосвязи, важно, что дизайн центра подходит для подростков, наставники в нем интересные и увлеченные, а программы позволяют каждому найти что-то свое.

В министерстве социальной политики Нижегородской области сообщили, что центр "Наша территория" позволит обеспечить социализацию и поддержку подростков, профилактику девиантного и противоправного поведения. Здесь им будет оказываться психологическая, юридическая, социальная и информация помощь.

Также будут проводиться мастер-классы, тренинги, занятия по профориентации.

По словам заместителя министра социальной политики региона Ларисы Санинской, новое пространство открылось на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.о. Семёновский. Для него было предоставлено отремонтированное помещение площадью около 100 кв. м и оказала помощь в его обустройстве.

Глава г.о. Семеновский Александр Песков подчеркнул, что центр позволит использовать энергию подростков в наиболее продуктивном русле.

Ранее сообщалось, что два подростковых центра будут созданы в Нижегородской области в рамках программы "Подростки России".

Также напомним, что четвертый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом" открылся на Бору в августе.