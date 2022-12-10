Закон о пожизненном сроке за диверсии принят в России Политика

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за диверсии. Как сообщает телеканал "360", авторами инициативы стали более 380 депутатов: в частности, все депутаты от фракции "Единая Россия", а также руководители других фракций.

"Это принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы. Наказание для диверсантов будет максимально жёстким", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с принятым законом, виновным в склонении, вербовке и другом вовлечении в диверсионную деятельность будет грозить тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стоит отметить, что уголовное наказание предусмотрено и за спонсирование диверсий и обучение для их совершения, а также за создание диверсионного сообщества.

В частности, за участие в подобных группировках грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. За пособничество в совершении диверсий срок заключения составит от 10 до 20 лет.

Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, уравнявший георгиевскую ленточку с символами воинской славы. За публичное осквернение символа планируется ввести уголовную или административную ответственность. В частности, физическому лицу грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф до 3 млн рублей. В отношении юрлиц предусмотрено уголовное наказание на срок до пяти лет или штраф от 2 до 5 млн рублей.