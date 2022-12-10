Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
21 декабря 2022 16:40  [64] Опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ
21 декабря 2022 16:27  [63] Закон о пожизненном сроке за диверсии принят в России
21 декабря 2022 16:21  [72] Нижегородская область и Белоруссия будут сотрудничать в сфере цифровизации
21 декабря 2022 12:02  [141] Андрей Турчак возглавил парламентскую координационную группу по вопросам СВО
20 декабря 2022 16:17  [221] Виктор Потуремский: "Нижегородская область показала успешный пример и имеет потенциал для тиражирования в других регионах"
20 декабря 2022 09:35  [236] Евгений Люлин: "Сотрудники органов госбезопасности сегодня отвечают на серьезные вызовы современности"
19 декабря 2022 18:05  [642] Только в четырех муниципалитетах Нижегородской области исполнение всех нацпроектов не получило наивысшую оценку
19 декабря 2022 16:15  [282] Ольга Щетинина: "Региональный совет - это эффективный формат поиска новых точек роста и нестандартных решений, объединения усилий"
19 декабря 2022 14:13  [301] Евгений Люлин: "Создание Регсовета позволит консолидировать усилия исполнительной, законодательной и муниципальной власти"
19 декабря 2022 11:50  [556] Четыре предприятия Нижегородской области попали под санкции Евросоюза
Политика

Закон о пожизненном сроке за диверсии принят в России

21 декабря 2022 16:27  [63] Политика

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за диверсии. Как сообщает телеканал "360", авторами инициативы стали более 380 депутатов: в частности, все депутаты от фракции "Единая Россия", а также руководители других фракций.

"Это принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Это общее мнение всех фракций Госдумы. Наказание для диверсантов будет максимально жёстким", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с принятым законом, виновным в склонении, вербовке и другом вовлечении в диверсионную деятельность будет грозить тюремный срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Стоит отметить, что уголовное наказание предусмотрено и за спонсирование диверсий и обучение для их совершения, а также за создание диверсионного сообщества.

В частности, за участие в подобных группировках грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. За пособничество в совершении диверсий срок заключения составит от 10 до 20 лет.

Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, уравнявший георгиевскую ленточку с символами воинской славы. За публичное осквернение символа планируется ввести уголовную или административную ответственность. В частности, физическому лицу грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф до 3 млн рублей. В отношении юрлиц предусмотрено уголовное наказание на срок до пяти лет или штраф от 2 до 5 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Госдума Законопроекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph