Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст в России до 21 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, вместе с этим поэтапно предлагается увеличить предельный возраст до 30 лет.

Также Сергей Шойгу отметил, что гражданам необходимо дать возможность поступать по желанию на военную службу по контракту или оказаться призванными с первого же дня службы.

Кроме того, министр поручил до конца года увеличить количество контрактников в армии до 521 тысячи.

Ранее сообщалось, что почти 1300 нижегородцев уже отправлены в войска во время осеннего призыва.

Всего на заседания призывных комиссий прибыло около 11 тыс. человек, решения о призыве на военную службу было принято по 1,5 тыс. нижегородцев.

Отсрочка предоставлена более 7 тыс. нижегородцев, а еще 2,5 тыс. человек освободили от призыва по состоянию здоровья.