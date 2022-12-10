Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст в России до 21 года

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, вместе с этим поэтапно предлагается увеличить предельный возраст до 30 лет.
Также Сергей Шойгу отметил, что гражданам необходимо дать возможность поступать по желанию на военную службу по контракту или оказаться призванными с первого же дня службы.
Кроме того, министр поручил до конца года увеличить количество контрактников в армии до 521 тысячи.
Ранее сообщалось, что почти 1300 нижегородцев уже отправлены в войска во время осеннего призыва.
Всего на заседания призывных комиссий прибыло около 11 тыс. человек, решения о призыве на военную службу было принято по 1,5 тыс. нижегородцев.
Отсрочка предоставлена более 7 тыс. нижегородцев, а еще 2,5 тыс. человек освободили от призыва по состоянию здоровья.
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