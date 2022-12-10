Почти 1300 нижегородцев уже отправлены в войска во время осеннего призыва Общество

На очередном заседании областной призывной комиссии под председательством замгубернатора региона Петра Банникова рассматривался ход осенней призывной кампании 2022 года. Об этом сообщили в военном комиссариате Нижегородской области.

Как рассказал военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов, в войска уже отправлены почти 1300 нижегородцев, что составляет 100% от установленной нормы.

Всего на заседания призывных комиссий прибыло около 11 тыс. человек, решения о призыве на военную службу было принято по 1,5 тыс. нижегородцев.

Также в Военном комиссариате региона сообщили, что на данный момент отсрочка предоставлена более 7 тыс. нижегородцев, а еще 2,5 тыс. человек освободили от призыва по состоянию здоровья.

Как сообщалось ранее, военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов 15 декабря проведёт личный приём граждан.