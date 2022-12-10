Заливная горка высотой почти 4 метра открылась на Нижегородской ярмарке Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заливная горка высотой почти 4 метра открылась на Нижегородской ярмарке. Об этом представители Ярмарки сообщили в соцсетях.

Согласно информации, высота горки составляет 3,7 метра, а длина спуска - 9 метров.

Зимний аттракцион будет работать ежедневно до 15 января с 10:00 до 22:00, 1 января - с 12:30 до 22:00, а 9 января - выходной.

Прокатиться на горке можно только на "ватрушке". Вход со своим тюбингом бесплатный. Также его можно взять в прокат за 50 рублей на 30 минут.

Напомним, что новогодние мероприятия на Нижегородской ярмарке пройдут с 16 декабря по 15 января. Там жителей и гостей Нижнего Новгорода будут ждать базар, каток, а также Дом Деда Мороза.