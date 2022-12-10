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Политика

Координатор молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко избран заместителем председателя Молодежного парламента при Госдуме РФ

21 декабря 2022 17:36  [83] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Итоги работы Молодежного парламента при Госдуме в 2022 году подвели на заседании в Москве. Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, нижегородская делегация во главе с руководителем аппарата Законодательного Собрания Максимом Ребровым была отмечена пятью высокими наградами за развитие парламентаризма.

В ходе заседания нижегородцы презентовали свой опыт развития парламентаризма в регионе, рассказали о бережливых технологиях и новых методиках обучения, применяемых в работе с Молодежным парламентом. Опыт нижегородцев по итогам работы был отмечен Благодарственными письмами и Дипломами. 

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин награжден Благодарностью заместителя председателя Госдумы ФС РФ Бориса Чернышова за организацию выездного заседания Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в Нижнем Новгороде.

Также председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин награжден Дипломом Молодежного парламента при Госдуме РФ за второе место в конкурсе законотворческих инициатив имени Максима Роганова.

Кроме того, в рамках мероприятия координатор молодежных парламентов ПФО Владимир Москаленко был избран заместителем председателя Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ.

"Молодым парламентариям нужно больше взаимодействовать, чаще собираться, обсуждать различные вопросы. Вчера мы рассматривали стандарты работы молодежных парламентов в России. Одной из своих первых задач на посту заместителя председателя Молодежного парламента при Госдуме я вижу поиск площадок для такой совместной работы. Также мы будем добиваться создания Ассоциаций молодёжных парламентов во всех федеральных округах страны", - рассказал Владимир Москаленко.

Также он добавил, что в Молодёжном парламенте при Госдуме в разное время работали нижегородцы Иван Калмыков, Кирилл Карташев, Мария Самоделкина и Игорь Седых, который также был заместителем председателя, а сейчас является депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что опыт нижегородского молодежного парламентаризма рассмотрели в Госдуме РФ.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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