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Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к прогнозируемому снегопаду. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, прогнозируется выпадение до 8 см осадков.
В департаменте рассказали, что снегопад начнется завтра с 6 утра и сохранится в течение дня. Ближе к вечеру возможно появление дождя из-за теплой погоды.
За 2 часа до выпадения снега дорожные службы начнут обработку дорог противогололедными материалами, после чего будет проведено прометание и вывоз снега. Особе внимание будет уделяться остановочным павильонам и пешеходным переходам, подходам и подъездам к социальным учреждениям.
За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде было вывезено почти 24 тысячи кубометров снега, а всего с начала зимы– более 385 тысяч кубометров.
Ранее сообщалось, что прошедший в воскресенье снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд.
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