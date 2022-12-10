Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к прогнозируемому снегопаду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготовку к прогнозируемому снегопаду. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, прогнозируется выпадение до 8 см осадков.

В департаменте рассказали, что снегопад начнется завтра с 6 утра и сохранится в течение дня. Ближе к вечеру возможно появление дождя из-за теплой погоды.

За 2 часа до выпадения снега дорожные службы начнут обработку дорог противогололедными материалами, после чего будет проведено прометание и вывоз снега. Особе внимание будет уделяться остановочным павильонам и пешеходным переходам, подходам и подъездам к социальным учреждениям.

За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде было вывезено почти 24 тысячи кубометров снега, а всего с начала зимы– более 385 тысяч кубометров.

Ранее сообщалось, что прошедший в воскресенье снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд.