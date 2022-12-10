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Общество

Интерназальная вакцина от COVID-19 поступила в Нижегородскую область

22 декабря 2022 10:58  [107] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Интерназальная вакцина от COVID-19 поступила в Нижегородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, медицинские сотрудники уже прошли обучение по работе с этой вакциной, отработана логистика.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что коронавирус снизил свою агрессивность, но не исчез. Для снижения риска тяжелого течения болезни необходимо пройти вакцинацию.

Напомним, в ноябре в Роспотребнадзоре сообщали об активизации COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, 20 декабря в Нижегородской области было зафиксировано 62 случая заражения COVID-19, один человек скончался. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 500 251 случай заболевания.

СПРАВКА:

Интерзанальная вакцина вводится в нос методом впрыскивания. Ее состав идентичен вакцине "Спутник V". Она также вводится в 2 этапа и позволяет выработать антитела к вирусу.

После интраназального введения рекомендовано в течение двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания, также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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