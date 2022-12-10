Минград опубликовал мастер-план КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минград Нижегородской области на своем сайте опубликовал мастер-план комплексного развития территории в Ленинском районе Нижнего Новгорода в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева.

Напомним, региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики согласовал данный мастер-план в сентябре текущего года.

Согласно информации, площадь КРТ составит 1,8 га. На этом участке планируется построить жилые дома высотой в 9, 17 и 21 этаж, а также двухэтажный паркинг.

В связи с необходимостью дополнительных мест в детских садах и школах планируется построить новый корпус школы №97 по ул. Июльских дней, 10 на 600 мест. Сейчас она рассчитана на 500 учеников, но фактически в ней обучаются 572 ребенка.

Также на улице Деревообделочной, 2 в 2025-2027 годах запланировано возведение детского сада на 200 мест.

В границах будущей застройки будут снесено 9 ветхих и аварийных зданий.

Ранее сообщалось, что шесть площадок под КРТ общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде.