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Общество

Шесть площадок под КРТ общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде

08 декабря 2022 14:39  [146] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Шесть площадок под комплексное развитие территорий (КРТ) общей площадью 52,8 га планируется выставить на торги в 2023 году в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Согласно информации, всего в рамках КРТ в Нижегородской агломерации прорабатывается 26 проектов общей площадью 1,58 тысячи га. Причем 12 проектов – это комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельного участка.

По площадкам КРТ АО "Бриджтаун чайка" и КРТ АО "Черниговская набережная" идет процедура согласования договоров.

В следующем году на торги планируется выставить следующие площадки: на улице Правды и улице Самочкина в Ленинском районе, на улице Белинского в Советском районе, в районе улиц Добролюбова и Гоголя – Нижегородской в Нижегородском районе, на улице Янки Купалы в Автозаводском районе.

Суммарная площадь этих участков составляет 52,8 га, на которых может быть расселено 97 ветхих и аварийных жилых домов.

Как отметил председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, при реализации всех проектов КРТ возможно введение в эксплуатацию около 7,5 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что Совет по имущественным и земельным отношениям согласовал мастер-план КРТ на улице Черниговской.

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Теги:
КРТ Строительство
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