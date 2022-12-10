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Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода не планирует принимать рейсы из Москвы 22 декабря

22 декабря 2022 11:47  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аэропорт Нижнего Новгорода не планирует принимать рейсы из Москвы в связи с накрывшей столицу непогодой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Как сообщает телеканал "360", в аэропортах столицы из-за прошедшего ночью ледяного дождя задерживаются или отменены более 60 рейсов.

Так, во Внуково задержано 12 рейсов и 9 отменено. В Домодедово задержали 19 рейсов, 9 отменили. В Шереметьево, — 7 рейсов отложены, 3 — отменены.

В пресс-службе нижегородского аэропорта сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Прием рейсов из Москвы не ожидается.

Напомним, сегодня в Нижегородской области прогнозируются потепление и гололед.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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