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Экономика

Пятьдесят нижегородских компаний получили субсидию на покупку импортозамещающего оборудования

22 декабря 2022 11:56  [116] Экономика

Пятьдесят нижегородских компаний получили субсидию на покупку импортозамещающего оборудования. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

Общий объем предоставленных субсидий составил порядка 200 млн рублей. Средства были выделены по региональной программе "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области".

Как отметил заместитель губернатора региона Андрей Саносян, данная мера поддержки востребована у нижегородских промышленников. По его словам, обновление производственных мощностей помогает поддерживать высокое качество и конкурентоспособность продукции, в том числе импортозамещающей, а также увеличивать объемы производства. 

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что господдержка оказывается из областного бюджета при софинансировании Минпромторга РФ.

"Благодаря поддержке государства у компаний была возможность вернуть до 10 миллионов рублей, а сэкономленные средства - направить на повышение заработной платы сотрудников, пополнение оборотных средств, закупку сырья и на другие необходимые траты", - сказал Максим Черкасов.

Как сообщалось ранее, финансирование программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" составит 400 млн рублей. Напомним также. что около 200 млн рублей выделено на компенсации нижегородским промпредприятиям при покупке нового оборудования

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Теги:
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