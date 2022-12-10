Нижегородка умерла в подъезде после избиения соседом

В Ленинском районе города Нижнего Новгорода задержан мужчина, который подозревается в жестоком избиении соседки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.
Согласно информации, трагедия произошла в общежитии на улице Подводников. Вечером 20 декабря в одной из комнат в гостях у 35-летнего подозреваемого находилась 49-летняя соседка, с которой они распивали спиртные напитки.
Поскольку в скором времени домой должна была вернуться супруга хозяина, он неоднократно просил женщину покинуть его комнату. В пылу перепалки мужчина избил гостью шваброй, после чего она ушла.
Ночью 21 декабря тело потерпевшей было обнаружено в подъезде этого же дома.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемый задержан, он сознался в содеянном, уточнили в СУ СК. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что нижегородец избил до смерти незнакомую женщину, заподозрив её в краже.
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