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Экономика

Нового руководителя представили коллективу АО "Нижегородский водоканал"

22 декабря 2022 13:06  [25] Экономика
Фото: пресс-служба АО Нижегородский водоканал

Фото: пресс-служба АО Нижегородский водоканал

Председатель совета директоров АО "Нижегородский водоканал", первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин 22 декабря 2022 года представил коллективу АО "Нижегородский водоканал" нового генерального директора компании Илью Халтурина. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Работу на данной должности Илья Вячеславович будет совмещать со своей основной занятостью в АО "Теплоэнерго", которое он возглавляет с 17 августа 2018 года.

Дмитрий Сивохин отметил, что совмещение высших руководящих позиций в городских ресурсоснабжающих организациях Ильей Халтуриным позволит предприятиям сообща и более эффективно участвовать в федеральных и инвестиционных программах, благоустройстве территорий и, конечно, совместно и синхронно реконструировать и обновлять городские инженерные сети. Символично, что данное назначение совпало с профессиональным праздником теплоэнергетиков – Днем энергетика!

Ранее Юрий Шалабаев сообщил о назначении Ильи Халтурина директором "Нижегородского водоканала".

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Теги:
Водоканал
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