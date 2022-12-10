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Происшествия

Сдал сам себя: оружие и наркотики изъяли в Нижегородской области у дальнобойщика, сообщившего о хищении груза

22 декабря 2022 13:18  [105] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Оружие и наркотики изъяли в Нижегородской области у дальнобойщика, сообщившего о хищении груза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 18 декабря около 15:00 42-летний водить грузовика Scania сообщил в полицию о том, что двое неизвестных пытаются похитить перевозимый товар, разбирают двигатель автомобиля и преследуют его.

Полицейские на 5 км трассы М-7 "Волга" остановили грузовик под управлением жителя Свердловской области, который находился в состоянии опьянения. При осмотре в его рюкзаке был обнаружен револьвер, 31 патрон и 0,012 грамм метилэфедрона.

Мужчина признался, что управлял автомобилем в состоянии опьянения, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в связи с чем на него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Сейчас он находится под административным арестом.

Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). 

Ранее сообщалось, что до 20 лет лишения свободы грозит двоим молодым нижегородцам за сбыт синтетического наркотика.

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Теги:
МВД Наркотики
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