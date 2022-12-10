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Общество

Около 300 школьников посещают факультативные занятия по начальной военной подготовке в Дзержинске

22 декабря 2022 14:07  [53] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Около 300 школьников в Дзержинске посещают факультативные занятия по начальной военной подготовке, организованные на базе 13 образовательных организаций. Об этом рассказали в местной горадминистрации.

Согласно информации, НВП изучают ученики школ № 1, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 36, 37, а также гимназии № 38. На занятия ходят, в основном, учащиеся 7-8 классов и старшеклассники. Уроки для них проводят военнослужащие в отставке, офицеры запаса, учителя истории, ОБЖ и физкультуры, прошедшие соответствующую подготовку.

Накануне в Дзержинске прошёл открытый урок, на котором ребята продемонстрировали свои навыки и умения по ряду направлений: сборке и разборке автомата, надеванию общевойскового защитного комплекта, строевой подготовке, оказанию первой помощи пострадавшему и истории Российского государства.

Мероприятие также посетили главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин и глава Дзержинска Иван Носков.

Как отметил мэр Дзержинска, школьники показали высокие результаты в обучении, особенно по практическим занятиям.

"Впечатлило желание ребят развиваться, учиться, быть готовым при необходимости защитить свою Родину и быть причастными ко всему, что происходит в нашей стране. Смотришь на них и понимаешь, что за будущее страны можно быть спокойным", - поделился Иван Носков.

Он добавил, что в следующем году будут организованы выездные занятия, познакомим ребят с военной техникой.

Напомним, курс по начальной военной подготовке для старших классов появится во всех школах России со следующего учебного года.

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Теги:
Военные Образование Школы
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