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Общество

Курс по начальной военной подготовке появится в школах Нижегородской области

09 ноября 2022 14:50  [105] Общество

Курс по начальной военной подготовке для старших классов появится во всех школах России со следующего учебного года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

О появлении нового предмета в школах глава ведомства рассказал после заседания почётного жюри просветительской премии "Знание".

"Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдёт апробация", - цитирует слова Кравцова ТАСС.

Накануне в Минобороны РФ поддержали введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. В ведомстве отметили, что НВП нужно преподавать в течение последних двух лет обучения и выделить на предмет не менее 140 часов в учебный год (примерно 4 раза в неделю).

Как добавило РИА Новости, ссылаясь на Минпросвещения, занятия по НВП в школах будут внеурочными.

Напомним, внедрение единого подхода к образованию в России начнётся уже в 2023 году. Закон о введении так называемого "золотого стандарта" образования предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов: для начальной школы - по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. Для основного общего и среднего общего образования - по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и географии, а также по ОБЖ.

Также сообщалось, что преподавание истории родного края во всех школах России приведут к единому образцу.

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Теги:
Военные Образование Школы
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