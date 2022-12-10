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Общество

Четвёртый нижегородский кадровый центр "Работа России" открылся в Дзержинске

22 декабря 2022 17:22  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске состоялось открытие четвёртого в Нижегородской области кадрового центра "Работа России". Он создан в рамках программы "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Как рассказали в региональном правительстве, Центр занятости населения Дзержинска пережил полное обновление и перешёл от оказания единичных услуг к комплексному предоставлению услуг, включая решение жизненных и бизнес-ситуаций. Там внедрены информационные платформы, позволяющие получить бесплатный доступ к электронным сервисам - порталу Госуслуг, "Работа в России" и другим оперативным источникам получения и передачи информации.

Кроме того, сотрудники центра теперь теперь будут одеты в униформу.

Все услуги, помогающие в поиске работы, собраны теперь в одном месте в формате "единого окна". Основную часть документов можно заполнить в электронном виде и подать онлайн.

Внутреннее пространство Центра занятости теперь разделено на функциональные зоны: сектор информирования и зона ожидания, сектор первичного приёма граждан, индивидуальной работы с гражданами и с работодателями, зал групповых занятий.

Глава города Иван Носков отметил, что Дзержинск - динамично развивающий город, где открываются новые производства, а значит, появляются новые работодатели.

"Нам важно, чтобы они пользовались услугами кадрового центра, а жители города и близлежащих районов имели возможность получать информацию обо всех вакансиях в одном месте", - сказал мэр.

Напомним, первые два кадровых центра "Работа России" открылись в 2019 году в Нижнем Новгороде и Павлове, третий - в 2020-м в Сергаче.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн. В частности, в личном кабинете на сайте "Работа в России" могут воспользоваться услугами по профориентации и переобучению, психологической поддержке безработных, их адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела или при переезде в другой регион.

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Теги:
Занятость и безработица Работа Трудоустройство
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