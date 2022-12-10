Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Методы профилактики и лечения свиного гриппа
Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2022 16:06  [34] Нижегородский планетарий подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря
22 декабря 2022 16:00  [42] В НГЛУ им.Н.А.Добролюбова торжественно отметили 105-летний юбилей университета!
22 декабря 2022 15:48  [46] Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 23-26 декабря
22 декабря 2022 15:37  [57] Сотрудники "ТНС энерго НН" получили награды Правительства Нижегородской области
22 декабря 2022 14:41  [93] Сотрудники Росгвардии усилят патрулирование новогодних площадок в Нижегородской области
22 декабря 2022 14:26  [101] Станислав Прокопович: "Стартовала работа в рамках проекта комплексного развития нижегородского электротранспорта"
22 декабря 2022 14:07  [93] Около 300 школьников посещают факультативные занятия по начальной военной подготовке в Дзержинске
22 декабря 2022 13:53  [114] Авиакомпания "Икар" организует полеты из Нижнего Новгорода в Тюмень с 5 января
22 декабря 2022 13:50  [102] "IT-квантум" детского технопарка "Кванториум Саров" появился в Первомайске
22 декабря 2022 12:44  [181] Граффити с Алёшей в Нижнем Новгороде вновь облили краской
Общество

Нижегородский планетарий подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря

22 декабря 2022 16:06  [34] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский планетарий им. Гречко подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, программы будут организованы музыкантами Юрием Барсуковым и Петром Ившиным.

Так, 28 декабря пройдет программа "Скифы", посвященная современной импровизационной и джазовой музыке, подпитанной творчеством художника Николая Марци. 

30 декабря состоится совместное выступление ПИПЛ трио и Юрия Барсукова с программой "Иное Рождение". Как отметили в планетарии, зрителей окунут в мир тончайших звуковых вибраций, наполненный элементами импрессионизма, фри-джаза, минимализма, нежнейшего эмбиента и красками средневековой музыки. 

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте планетария.

Ранее сообщалось, что инклюзивный кинопоказ фильма "Вслепую на Эльбрус" состоится в ЦК "Рекорд" 25 декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Планетарий Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph