Нижегородский планетарий подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский планетарий им. Гречко подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, программы будут организованы музыкантами Юрием Барсуковым и Петром Ившиным.

Так, 28 декабря пройдет программа "Скифы", посвященная современной импровизационной и джазовой музыке, подпитанной творчеством художника Николая Марци.

30 декабря состоится совместное выступление ПИПЛ трио и Юрия Барсукова с программой "Иное Рождение". Как отметили в планетарии, зрителей окунут в мир тончайших звуковых вибраций, наполненный элементами импрессионизма, фри-джаза, минимализма, нежнейшего эмбиента и красками средневековой музыки.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте планетария.

Ранее сообщалось, что инклюзивный кинопоказ фильма "Вслепую на Эльбрус" состоится в ЦК "Рекорд" 25 декабря.