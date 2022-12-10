Нижегородский планетарий подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря

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Нижегородский планетарий им. Гречко подготовил музыкальные программы на 28 и 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, программы будут организованы музыкантами Юрием Барсуковым и Петром Ившиным.
Так, 28 декабря пройдет программа "Скифы", посвященная современной импровизационной и джазовой музыке, подпитанной творчеством художника Николая Марци.
30 декабря состоится совместное выступление ПИПЛ трио и Юрия Барсукова с программой "Иное Рождение". Как отметили в планетарии, зрителей окунут в мир тончайших звуковых вибраций, наполненный элементами импрессионизма, фри-джаза, минимализма, нежнейшего эмбиента и красками средневековой музыки.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте планетария.
Ранее сообщалось, что инклюзивный кинопоказ фильма "Вслепую на Эльбрус" состоится в ЦК "Рекорд" 25 декабря.
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