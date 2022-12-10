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Школьников в Нижегородской области не планируют досрочно отпускать на зимние каникулы

22 декабря 2022 16:35  [98] Общество

Школьников в Нижегородской области не планируется досрочно отпускать на новогодние каникулы в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный Минобр.

"Министерство образования и науки Нижегородской области не выпускало рекомендаций отпустить школьников на новогодние каникулы досрочно", — сообщили в ведомстве.

Напомним, по данным на 20 декабря в 12,5% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. При этом на карантин закрыты 24 школы и 13 ДОУ.

Стоит отметить, что в школах Нижнего Новгорода последний учебный день уже завтра, 23 декабря, а со следующей недели у ребят наступают зимние каникулы. Тем не менее, в ряде районов Нижегородской области дети учатся до 30 декабря, поскольку образовательные организации региона самостоятельно формируют график учебных занятий и определяют даты каникул.

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Теги:
Карантин Школы
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