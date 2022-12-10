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Общество

Запрет на посещение стационаров введён из-за распространения гриппа в Нижегородской области

20 декабря 2022 11:32  [105] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 12 по 18 декабря - на территории Нижегородской области были зарегистрированы многочисленные случаи заболевания вирусами разнообразной этиологии - в частности, гриппом и ОРВИ. Причём максимальный рост заболеваемости отмечается в основном среди школьников и взрослого населения региона старше 15 лет. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 71%.

Прежде всего, зафиксирован значительный рост заболеваемости гриппом: доля вирусов гриппа в общей массе респираторных вирусов составила 75,6%. Лабораторно было подтверждено 169 случаев гриппа А (H1N1 pdm09) (свиной грипп).

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 20 декабря в 12,5% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. При этом на карантин закрыты 24 школы и 13 ДОУ.

В ведомстве подчеркнули, что такие ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ среди детского населения. Поэтому настоятельно рекомендуется не отправлять в образовательные учреждения детей с признаками заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора разработали предложения о введении в действие планов мероприятий по работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, которые направлены в органы исполнительной власти региона, МСУ и руководителям организаций.

Так, в учреждениях здравоохранения и соцучреждениях персоналу и посетителям в обязательном порядке необходимо носить маски. Кроме того, теперь в стационарах запрещены посещения пациентов родственниками.

В общественном транспорте усилен режим дезинфекции: после каждого рейса в салонах проводится уборка с помощью препаратов вирулицидного действия (химических дезсредств, способных инактивировать вирусы).

Напомним, на прошлой неделе Управление Роспотребнадзора направило предложения о приостановке работы кружков и секций допобразования для детей до 17 лет в Нижнем Новгороде, а также об отмене во всех школах города кабинетной системы обучения и объединённых уроков. Кроме того, озвучена рекомендация о запрете массовых мероприятий с участием организованных групп детей в закрытых помещениях в школах, детских садах и в организациях допобразования города.

В федеральном Роспотребнадзоре заявили, что в стране не будут вводить систему QR-кодов из-за высокой заболеваемости гриппом.

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Теги:
Грипп Здравоохранение Роспотребнадзор
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