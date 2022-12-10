Нижегородский музей-заповедник подготовил экскурсию "Рождественские истории в доме за миллион" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский музей-заповедник подготовил экскурсию "Рождественские истории в доме за миллион". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, программа проходит в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 и доступна только для обладателей "Пушкинской карты".

Посетителям расскажут о том, как в старину на Рождество нижегородцы украшали свои дома и улицы, чем наряжали елку, какие блюда готовили в Сочельник и на Рождество, что преподносили друг другу в качестве подарков.

Ученый секретарь НГИАМЗ Мария Грачева добавила, что обладателям "Пушкинской карты" также расскажут о переносе празднования Нового года на 1 январе, откуда появилась традиция ставить Рождественское дерево.

Кроме того, посетители узнают об истории Рождественских базаров и благотворительных елок для детей городской бедноты в Нижнем Новгороде. В завершение мероприятия гостей ждет чаепитие с угощением в буфете музея или памятный сувенир.

Приобрести билеты на программу можно на сайте музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что выставка "Названо Вазари. Возрождение" открылась в Арсенале в Нижнем Новгороде.