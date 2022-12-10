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Общество

Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготавливать водооткачивающую технику

22 декабря 2022 17:13  [61] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальные службы Нижнего Новгорода начали подготавливать водооткачивающую технику в связи с ожидаем потеплением. Об этом заявил первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин.

Согласно информации, сегодня утром дороги были обработаны противогололедными материалами, после чего началась прочистка улиц и тротуаров.

Дмитрий Сивохин подчеркнул, что сейчас есть вероятность подтоплений на проблемных участках. Также синоптики не исключают ледяной дождь.

В Нижегородском районе снег убирают на Казанском шоссе, улицах Родионова, Усилова, Фруктовой, Яблоневой, Радужной, Ковровской, Овражной, Деловой, Хохлова, Слободе Подновье, Верхне-Печерской, Богдановича, Лопатина, Касьянова. Также  вывоз снега с площади Горького, площади Лядова, улиц Минина, Рождественской, Красносельской, Семашко, Ярославской. 

В Канавинском районе тротуары очищали на улицах Коммунистической, Совнаркомовской, Советской, Сергея Акимова. Очистка лестниц проходила на улице Карла Маркса. Прометание и обработка проезжих частей проходили на улице Самаркандской, Стрелке, Московском шоссе, Метромосту и Канавинском мосту.

Отмечается, что наиболее подтопляемыми местами в районе являются Московское шоссе, улица Генерала Зимина, улица Гордеевская, улица Советская, улица Мурашкинская, улица Ухтомского, улица Карла Маркса, улица Сергея Акимова. 

В Приокском районе работы прошли на участках проспекта Гагарина, улицах Сурикова, Полярной, Голованова, Вологдина.

В Сормовском районе днем снег был вывезен на пр.Кораблестроителей, улицах Г.Космоса, Зайцева, Победной, Иванова. Идет расчистка пешеходных переходов на ул. Культуры, Вождей Революции, Исполкома, Островского, Коммуны, Федосеенко, пр.Кораблестроителей, Баренца, Машинной, Зайцева, Светлоярской, Станиславского, Гаугеля, Г.Космоса, пр. 70 лет Октября, Юбилейном бульваре и других. На дежурстве находится пять единиц откачивающей техники.

В Ленинском районе ночью работы по вывозу снега прошли на Комсомольской площади, ул.Октябрьской Революции и Комсомольского шоссе. Сегодня тротуары очищаются на ул. Дачной, пр.Ленина, ул. Дружбы, ул. Переходникова, 

В Автозаводском районе с 15 декабря было вывезено почти 10 тысяч кубометров снега. Сегодня эит работы проходят на  пр.Ленина, в микрорайоне Юг, на ул. Раевского, Советской Армии и др. Работы по расчистке и обработке противогололедными материалами остановочных павильонов идут на ул. Коломенской, Героя Шнитникова, Львовской, Дьяконова, Южном бульваре, пр. Ленина, пр. Кирова.

В Советском районе ночью дороги расчищались на ул. Ванеева, ул. Краснозвездной, ул. Пушкина, пер. Аристова. Утром прошла уборка территории парков и скверов, также проходила уборка дорог по улицам Киевской, Нартова, Ванеева, Бекетова, Ладыжникова, Косогорной, Рыбинской, Тунгусской. Сейчас  техника работает на ул. Ветеринарной, ул. Гаражной, ул. Ванеева и ул. Юбилейной.

В Московском районе основная работа по очистке от снега проводилось на Московском шоссе, ул. Бурнаковской, 50 Лет Победы. «Сейчас идет очистка снега на ул.Чебоксарской, Куйбышева, Народной. 

Ранее сообщалось, что прошедший в воскресенье снегопад в Нижнем Новгороде побил 86-летний рекорд.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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