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Лыжная эстафета памяти В.П.Чкалова пройдет на Щелоковском хуторе 24 декабря

22 декабря 2022 18:53  [85] Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Лыжная эстафета памяти В.П.Чкалова пройдет на Щелоковском хуторе 24 декабря в 11:00. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.     

Согласно информации, в соревнованиях примут участие более 250 любителей и профессионалов из Чкаловска, Дзержинска, Сарова, Бора, Семенова, Павлова, Городца, Балахны и других.

Эстафета пройдет свободным стилем. Соревнования пройдут на дистанциях 5, 3 и 2 км.

Ранее сообщалось, что три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой.

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Теги:
Лыжный спорт
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