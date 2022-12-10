Лыжная эстафета памяти В.П.Чкалова пройдет на Щелоковском хуторе 24 декабря Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Лыжная эстафета памяти В.П.Чкалова пройдет на Щелоковском хуторе 24 декабря в 11:00. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в соревнованиях примут участие более 250 любителей и профессионалов из Чкаловска, Дзержинска, Сарова, Бора, Семенова, Павлова, Городца, Балахны и других.

Эстафета пройдет свободным стилем. Соревнования пройдут на дистанциях 5, 3 и 2 км.

Ранее сообщалось, что три муниципальные лыжные трассы будут доступны в Нижнем Новгороде этой зимой.