Озеро Светлояр в Нижегородской области заняло третье место в проекте "Места силы России" Общество

озеро Светлояр Фото: с сайта проекта

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Озеро Светлояр в Нижегородской области заняло третье место в проекте "Места силы России" по итогам народного голосования на сайте. Об этом сообщает организаторы федерального проекта.

Согласно информации, проект прошел в рамках программы "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".

Цель проекта - поиск и популяризация географическо-природных мест России, обладающих значимыми для народов страны историческими, культурными и духовными ценностями.

Как рассказал доктор филологических наук, главный редактор издательства "Литера" и автор ряда исследований и книг об озере Светлояр Николай Морохин, организаторы проекты представили Светлояр и связанные с ним легенды корректно, точно, без нарочитой сенсационности, в то же время обозначив тайну, загадку.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards.

СПРАВКА:

Озеро Светлояр занимает площадь в 12 га, а глубина достигает 36 метров. На сегодняшний день Светлояр - единственный в Нижегородской области памятник природы федерального значения. В 2008 году окрестности озера вошли в состав природного парка "Воскресенское Поветлужье".

Вокруг этого загадочного и таинственного места, привлекающего туристов со всей России, ходит немало спорных историй. Учёные также не могут определиться с точной версией происхождения объекта. Одна из легенд – загадочное погружение града Китежа, который противостоял войскам монгольского хана. А самая современная гипотеза появления озера Светлояр – падение метеорита, но научных доказательств этой версии не найдено.