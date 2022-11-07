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Общество

Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards

05 декабря 2022 15:46  [69] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область победила в четырех номинациях премии Russian Traveler Awards. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, победители туристической премии определялись народным голосованием.

По итогам голосования Нижегородская область победила в четырех номинациях из тринадцати возможных:

- "Культурно-исторический объект/музей — Пакгаузы на Стрелке;

- "Национальное блюдо" — городецкий пряник;

- "Народный промысел" — золотая хохлома;

- "Природные объекты" — озеро Светлояр.

Также экотропа "Заповедный лес" в Керженском заповеднике заняла третье место в номинации "Экомаршрут".

По словам министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, победа в премии даст дополнительный импульс развитию данных объектов и туризма в регионе в целом.

Ранее Пакгаузы в Нижнем Новгороде победили в премиях "Сделано в России" и Innovative Public Interior Awards.

Также Пакгаузы стали лауреатом международной премии "Золотой Трезини" и победили в номинации "Креативное пространство года" премии Russian Creative Awards.

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Теги:
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