Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке Общество

Фото: ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, площадка расположена рядом с беседкой в виде Ярмарочной бабы, батутами, оборудованием для игр с водой, качелями и балансирами.

Трубы комплекса отсылают к Выксунскому металлургическому заводу, основатели которого в 19 веке торговали своей продукцией на Ярмарке.

Отмечается, что все оборудование сертифицировано и безопасно для игр. Под комплекс уложено прорезиненное травмобезопасное покрытие.

Ранее сообщалось, что заливная горка высотой почти 4 метра открылась на Нижегородской ярмарке.