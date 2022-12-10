Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2022 12:20  [18] При поддержке ОМК Дом ребенка в Выксе закупил оборудование для реабилитации детей с инвалидностью
23 декабря 2022 12:08  [45] Более 1,4 млн нижегородцев сделали прививку от гриппа
23 декабря 2022 12:04  [53] Веранды отремонтировали в трех детских садах Сормовского района Нижнего Новгорода
23 декабря 2022 11:31  [149] Три нижегородских медика получили награду конкурса "Серафимовский врач – 2022"
23 декабря 2022 11:21  [85] Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке
23 декабря 2022 11:14  [88] Вслед за оттепелью в Нижегородскую область в ближайшие дни придёт мороз до -12°C
23 декабря 2022 11:06  [90] Евгений Люлин посетил семью в Дзержинске, воспитывающую приёмных детей из Донецка
23 декабря 2022 10:53  [85] Количество погибших в ДТП в Нижнем Новгороде в 2022 году сократилось почти вдвое
23 декабря 2022 10:35  [195] Озеро Светлояр в Нижегородской области заняло третье место в проекте "Места силы России"
23 декабря 2022 10:14  [136] Электричество частично отключено в шести районах Нижнего Новгорода 23 декабря
Общество

Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке

23 декабря 2022 11:21  [85] Общество

Фото: ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в институте развития городской среды Нижегородской области.

Согласно информации, площадка расположена рядом с беседкой в виде Ярмарочной бабы, батутами, оборудованием для игр с водой, качелями и балансирами.

Трубы комплекса отсылают к Выксунскому металлургическому заводу, основатели которого в 19 веке торговали своей продукцией на Ярмарке.

Отмечается, что все оборудование сертифицировано и безопасно для игр. Под комплекс уложено прорезиненное травмобезопасное покрытие. 

Ранее сообщалось, что заливная горка высотой почти 4 метра открылась на Нижегородской ярмарке.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph