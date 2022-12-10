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Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в институте развития городской среды Нижегородской области.
Согласно информации, площадка расположена рядом с беседкой в виде Ярмарочной бабы, батутами, оборудованием для игр с водой, качелями и балансирами.
Трубы комплекса отсылают к Выксунскому металлургическому заводу, основатели которого в 19 веке торговали своей продукцией на Ярмарке.
Отмечается, что все оборудование сертифицировано и безопасно для игр. Под комплекс уложено прорезиненное травмобезопасное покрытие.
Ранее сообщалось, что заливная горка высотой почти 4 метра открылась на Нижегородской ярмарке.
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