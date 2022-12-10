Дед Мороз и Снегурочка посетили Нижний Новгород на новейшем самолете МС-21 Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дед Мороз и Снегурочка посетили Нижний Новгород на новейшем самолете МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, акция прошла в рамках совместного проекта авиакомпании "Россия" и Нижегородской области. Перелет из Подмосковья в аэропорт им. Чкалова прошел на опытном образце авиалайнера МС-21 компании "Иркут" в специальной праздничной "ливрее".

Деда Мороза и Снегурочку в аэропорту встречали дети участников специальной военной операции и воспитанники Нижегородского хорового колледжа им. Л.К. Сивухина.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, принявший участие в мероприятии, он впервые в жизни побывал в кабине пилота во время пилота. Глава региона отметил, что машина современная и комфортабельная, частично она производится и в Нижнем Новгороде. Например, нижегородский "Гидромаш" делает шасси самолета.

После торжественной встречи прошло праздничное чаепитие. Дети читали стихи, пели песни, а Дед Мороз и Снегурочка дарили им подарки.

Отмечается, что Нижний Новгород принял участие в проекте неслучайно. В 2023 году в России будет праздноваться 100-летие гражданской авиации. Полетом Деда Мороза и Снегурочки корпорация "Иркут" воссоздала первый пассажирский рейс "Москва – Нижний Новгород", с которого в 1923 году началась история регулярных авиаперевозок в нашей стране.

С полной программой новогодних мероприятий можно ознакомиться по ссылке.