Опубликована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович 29 ноября презентовал программу новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что массовые гуляния, фейерверки и концерты в Новый год и Рождество проводиться не будут. При этом власти анонсировали, что запланированы традиционные ёлки для детей, благотворительные мероприятия в театрах, досуговых центрах, парках и скверах, а также традиционный благотворительный фестиваль "Горьковская ёлка".

Олег Беркович подтвердил, что в этом году больших массовых гуляний не планируется, зато добавятся локальные и благотворительные мероприятия.

Основной площадкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Здесь будут доступны каток, Дом Деда Мороза и Ярмарочный базар.

В рамках "Губернаторской ёлки" пройдет ледовое шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". В нём примут участие талантливые фигуристы - в том числе, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Алина Загитова и Дмитрий Cоловьёв. Билеты уже в продаже.

Также "Губернаторская ёлка" этом году будет включать в себя новогодние спектакли и интерактивы в культурных учреждениях для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, стипендиатов, лауреатов конкурсов, победителей соревнований, детей из семей вынужденных переселенцев и тех, чьи отцы призваны в рамках частичной мобилизации.

В новогодние каникулы и даже в Новогоднюю ночь на улицах Большая Покровская и Рождественская нижегородцев ждет продолжение летних концертов "Соло на закате" - "Новогоднее соло-2023".

24-25 декабря, а затем с 29 декабря до 8 января на улице Большой Покровской будет организована анимационная программа со сказочными персонажами.

Фото: АНО "Центр 800"

С 28 декабря по 8 января стены Нижегородского Кремля украсит новогоднее аудиовизуальное шоу.

3 декабря Нижний Новгород и Арзамас посетит "Поезд Деда Мороза".

Для детей в ЦСИ "Терминал" на Красной Слободе подготавливают интерактивное представление "Цветик-семицветик", центральным арт-объектом которого станет 10-метровая скульптурная группа "Вихрь игрушек" по мотивам сказки. Первый сеанс пройдет 28 декабря.

В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ* с 24 декабря по 5 февраля будут доступны сразу две новогодние инсталляции, которые будут доступны по единому билету:

- "Фиджитал сказка" от Hello Park - медиапарк для детей и взрослых. Здесь будут доступны 9 аттракционов, основанных на совмещении реальных предметов и интерактивных проекций.

- Выставка об истории видеоигр, на которой будут представлены более полусотни приставок и компьютеров с 1975 года до наших дней, на которых можно будет играть.

Специальные экскурсии и мэппинг-шоу к новогодним каникулам подговорили в квартале церки Трех Святителей и "Заповедных кварталах".

Фото: АНО "Центр 800"

С 25 декабря по 8 января в Нижнем Новгороде будет работать Почта Деда Мороза. В торговых центрах в каждом районе города можно будет отправить открытки с рисунками победителей конкурса "Зимний Нижний". Новогодняя программа проекта "Горьковская елка" пройдет во всех районах города. В Автозаводском районе мероприятия пройдут в Парке культуры и отдыха и на втором Парковом озере. В Ленинском районе также две площадки — парк "Дубки" и парк Станкозавода. В Приокском районе праздничную программу готовят в парке "Швейцария". В Нижегородском районе жителей и гостей города ждут в парке имени Свердлова, а в Сормовском районе — в Светлоярском парке.

На площади Горького с 23 декабря по 8 января вновь пройдет "Горьковская ярмарка". Здесь появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров.

Сейчас совместно с Ассоциацией рестораторов ведется разработка специального новогоднего меню. Оно будет действовать в нижегородских ресторанах с 23 декабря все новогодние каникулы. Планируется, что к программе присоединятся 30-35 ресторанов.

С 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт". Нижегородцы смогут посетить большой каток, посостязаться в зимних вида спорта, посмотреть спортивные и новогодние фильмы, а также многое другое.

Фото: АНО "Центр 800"

Кроме того, тематические программы к Новому году подготавливают музеи, библиотеки и дома культуры по всей Нижегородской области.

Подробнее о мероприятиях можно узнать на сайте "Нижний 800".