"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2022 13:38  [37] "Почта Деда Мороза" начнет работать в Нижнем Новгороде с 25 декабря
23 декабря 2022 13:27  [61] ЦУР Нижегородской области оценил качество ведения аккаунтов в соцсетях главами округов
23 декабря 2022 13:18  [85] Нижегородец застрелил своего знакомого из-за давней неприязни
23 декабря 2022 12:55  [91] Дед Мороз и Снегурочка посетили Нижний Новгород на новейшем самолете МС-21
23 декабря 2022 12:20  [90] При поддержке ОМК Дом ребенка в Выксе закупил оборудование для реабилитации детей с инвалидностью
23 декабря 2022 12:08  [104] Более 1,4 млн нижегородцев сделали прививку от гриппа
23 декабря 2022 12:04  [125] Веранды отремонтировали в трех детских садах Сормовского района Нижнего Новгорода
23 декабря 2022 11:31  [208] Три нижегородских медика получили награду конкурса "Серафимовский врач – 2022"
23 декабря 2022 11:21  [111] Трубный игровой комплекс оборудовали на Нижегородской ярмарке
23 декабря 2022 11:14  [151] Вслед за оттепелью в Нижегородскую область в ближайшие дни придёт мороз до -12°C
Общество

ЦУР Нижегородской области оценил качество ведения аккаунтов в соцсетях главами округов

23 декабря 2022 13:27  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр управлениям регионом Нижегородской области подготовил рейтинг качества ведения аккаунтов в соцсетях главами округов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались качественные и количественные показатели, среди которых живой язык, "обратная связь", качество графического контента, периодичность публикаций, началие прямых эфиров и другое.

Оценка страниц по 100-бальной системе проводилась в течение квартала. Главы МСУ, набравшие меньше 60 баллов, попали в "желтую" зону. Более половины аккаунтов – в "зеленой" и ТОП-зонах.

В лидеры рейтинга попали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Дзержинска Иван Носков, Елена Лебеднова (Первомайск), Алла Морозова (Большеболдинский муниципальный округ), Иван Мартынов (Вознесенский муниципальный округ), Александр Запевалов (Воскресенский муниципальный округ), Антон Быков (Краснобаковский муниципальный округ), Анатолий Зимин (Сосновский муниципальный округ), Александр Песков (г.о. Семеновский), Андрей Дранишников (Балахнинский муниципальный округ).

Руководитель ЦУР Нижегородской области подчеркнул, что ни один глава округа не попал в "красную" зону. Все главы районов ответственно и грамотно ведут свои аккаунты в соцсетях.

В дальнейшем рейтинг станет постоянным.

Ранее сообщалось, что нижегородские органы власти и подведомственные учреждения ведут более 3,3 тысяч аккаунтов в соцсетях.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Социальные сети ЦУР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph