ЦУР Нижегородской области оценил качество ведения аккаунтов в соцсетях главами округов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр управлениям регионом Нижегородской области подготовил рейтинг качества ведения аккаунтов в соцсетях главами округов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались качественные и количественные показатели, среди которых живой язык, "обратная связь", качество графического контента, периодичность публикаций, началие прямых эфиров и другое.

Оценка страниц по 100-бальной системе проводилась в течение квартала. Главы МСУ, набравшие меньше 60 баллов, попали в "желтую" зону. Более половины аккаунтов – в "зеленой" и ТОП-зонах.

В лидеры рейтинга попали мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, глава Дзержинска Иван Носков, Елена Лебеднова (Первомайск), Алла Морозова (Большеболдинский муниципальный округ), Иван Мартынов (Вознесенский муниципальный округ), Александр Запевалов (Воскресенский муниципальный округ), Антон Быков (Краснобаковский муниципальный округ), Анатолий Зимин (Сосновский муниципальный округ), Александр Песков (г.о. Семеновский), Андрей Дранишников (Балахнинский муниципальный округ).

Руководитель ЦУР Нижегородской области подчеркнул, что ни один глава округа не попал в "красную" зону. Все главы районов ответственно и грамотно ведут свои аккаунты в соцсетях.

В дальнейшем рейтинг станет постоянным.

Ранее сообщалось, что нижегородские органы власти и подведомственные учреждения ведут более 3,3 тысяч аккаунтов в соцсетях.