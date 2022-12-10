Нижегородские органы власти и подведомственные учреждения ведут более 3,3 тысяч аккаунтов в соцсетях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские органы власти и подведомственные учреждения ведут более 3,3 тысяч аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщили в Центре управления регионом Нижегородской области, подводя итоги работы за 2 года.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, социальные сети позволяют максимально оперативно реагировать на обращения людей.

Сейчас свои аккаунты есть у министерств, районных администраций, образовательных и медицинских учреждений, а также многих других организаций. Специалисты ЦУР ежедневно проводят консультации с сотрудниками, ведущими эти аккаунты.

Также в 2022 году ЦУР провел более 60 семинаров по работе в интернете для государственных и муниципальных служащих. Кроме того, было проведено более 25 прямых эфиров с представителями органов власти.

Руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков рассказал, что в 2022 году Центр управления регионом обработал 90 тысяч сообщений от жителей, а среднее время ответа сократилось на 40 минут по сравнению с 2021 годом - до 4 часов 48 минут.

Ранее сообщалось, что личные страницы в трех социальных сетях ведут 90% глав МСУ Нижегородской области.

Также напомним, что в июле Госдума обязала органы власти вести официальные страницы в соцсетях.