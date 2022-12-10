Два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, расписание начали соблюдать автобусы Т-44 и Т-83. Сейчас на этих маршрутах отмечаются увеличение количества выпуска подвижного состава и стабильная работа.

Остальные маршруты начнут работать по расписанию в начале следующего года. На данный момент оно утверждено практически для всех частных автобусных маршрутов.

Напомним, в сентябре сообщалось, что строгое расписание будет составлено для всех перевозчиков в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт на улице Белинского в Нижнем Новгороде получит приоритет в движении весной 2023 года.