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Общество

Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.

23 декабря 2022 14:40  [89] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома. Об этом мэр сообщил в своих соцсетях.

По словам градоначальника, он волновался, когда снимал шарки с елки. Даша попросила мягкую игрушку. После того, как у девочки узнают, какую именно игрушку она хочет, Юрий Шалабаев лично поздравит ее с наступающим Новым годом.

В акции "Ёлка желаний" участие также примут заместители мэра, главы районов, директора департаментов и руководители различных структурных подразделений города. Всего на ёлке висят 120 шаров, в которых хранятся заветные желания ребят с ограниченными возможностями здоровья или оставшихся без попечения родителей.

Как рассказала председатель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, в прошлом году в рамках акции "Ёлка желаний" было приобретено необходимое оборудование и инвентарь для детских домов. Также детям традиционно вручается сладкий подарок.

Напомним, в прошлом году Юрий Шалабаев в рамках "Ёлки желаний" исполнил просьбу воспитанников Первого санаторно-курортного детского дома: они попросили на Новый год шведскую стенку.

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Теги:
Акции Новый год Юрий Шалабаев
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