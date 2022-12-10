Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на работы было выделено 7 млн рублей, из которых 3,2 млн - из федерального бюджета, около 3,1 млн - из областного, более 750 тысяч – из местного.

В центре отремонтировали кровлю, фасад, крыльцо, установили новые металлические двери и заменили окна. Внутри здания проведен ремонт в электрощитовой и кинопроекторной, в фойе и коридорах, а также в зрительном, танцевальном и артистическом залах, заменены двери. Также в зрительном зале были установлены новые зрительские кресла.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, данный центр обслуживает 13 населенных пунктов, в которых проживает почти 4 тысячи человек. В нем действуют 24 клубных формирования, в них занимаются более 200 человек.

Отмечается, что ежегодно в Суроватихинском сельском центры культуры и досуга проводится более 300 мероприятий.

Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.