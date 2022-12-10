Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Испытательный полигон для беспилотников создадут на Бору в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2022 15:18  [42] Мемориальную доску Главному маршалу авиации Александру Голованову открыли в Нижнем Новгороде
23 декабря 2022 15:08  [48] Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта
23 декабря 2022 14:56  [66] Николай Чернышов: "В 2023 году приоритетным направлением должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих"
23 декабря 2022 14:40  [92] Юрий Шалабаев в рамках акции "Ёлка желаний" исполнит мечту 7-летней Даши из Первого санаторного детского дома.
23 декабря 2022 14:29  [72] РЭО назвал топ-5 неэкологичных новогодних игрушек
23 декабря 2022 14:07  [113] Подготовка к запуску трамваев №6 и №7 началась в Сормовском районе
23 декабря 2022 13:49  [170] Два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию
23 декабря 2022 13:38  [106] "Почта Деда Мороза" начнет работать в Нижнем Новгороде с 25 декабря
23 декабря 2022 13:27  [129] ЦУР Нижегородской области оценил качество ведения аккаунтов в соцсетях главами округов
23 декабря 2022 13:18  [142] Нижегородец застрелил своего знакомого из-за давней неприязни
Общество

Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта

23 декабря 2022 15:08  [48] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта по нацпроекту "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на работы было выделено 7 млн рублей, из которых 3,2 млн - из федерального бюджета, около 3,1 млн - из областного, более 750 тысяч – из местного.

В центре отремонтировали кровлю, фасад, крыльцо, установили новые металлические двери и заменили окна. Внутри здания проведен ремонт в электрощитовой и кинопроекторной, в фойе и коридорах, а также в зрительном, танцевальном и артистическом залах, заменены двери. Также в зрительном зале были установлены новые зрительские кресла.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, данный центр обслуживает 13 населенных пунктов, в которых проживает почти 4 тысячи человек. В нем действуют 24 клубных формирования, в них занимаются более 200 человек.

Отмечается, что ежегодно в Суроватихинском сельском центры культуры и досуга проводится более 300 мероприятий.

Ранее сообщалось, что ремонт Дома культуры завершился в селе Зиняки Городецкого района.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом Культуры капремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph