Новые льготные категории и денежные выплаты ветеранам
Запрет на ловлю налима с 20 декабря до 20 января
Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
"Синергетик" расширит производство в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2022 16:52  [29] ННГУ им. Лобачевского занял 36 место в рейтинге вузов России от Forbes
23 декабря 2022 16:40  [57] Лучших ведущих официальной церемонии бракосочетания определили в Нижегородской области
23 декабря 2022 16:32  [51] Почти 700 нарушений по уборке снега и наледи с крыш выявили инспекторы ГЖИ в Нижегородской области
23 декабря 2022 16:20  [68] Камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году
23 декабря 2022 15:58  [83] IX конкурс профессионального мастерства "Инженер года" прошел на АПЗ
23 декабря 2022 15:37  [100] Ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления с наступающим Новым годом
23 декабря 2022 15:33  [99] Утечку данных 4 тысяч водителей подтвердили в "Ситимобил"
23 декабря 2022 15:18  [112] Мемориальную доску Главному маршалу авиации Александру Голованову открыли в Нижнем Новгороде
23 декабря 2022 15:08  [102] Суроватихинский сельский центр культуры и досуга открылся после капремонта
23 декабря 2022 14:56  [108] Николай Чернышов: "В 2023 году приоритетным направлением должны стать социальные меры поддержки семей военнослужащих"
Общество

Камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году

23 декабря 2022 16:20  [68] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Как отметил начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог районной администраций Дмитрий Куполов, тоннель от площади Революции до улице Гордеевской является переходом с самой большой проходимостью в городе.

Для обеспечения безопасности и пресечения актов вандализма в тоннеле работает охранная организация. На лестницах установлены антискользящие ленты.

В следующем году запланирована установка камер видеонаблюдения и ремонт сходов у дома №4 на площади Революции и Московского шоссе, 9. 

Представитель подрядной организации Сергей Зерняха рассказал, что зимой переход убирается дважды в сутки. При сильном снегопада - 3 раза.

Ранее Глеб Никитин поручил администрации Нижнего Новгорода навести порядок в подземном переходе у железнодорожного вокзала.

Также напомним, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph