Камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Камеры видеонаблюдения появятся в подземных переходах у Московского вокзала Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Как отметил начальник отдела коммунального хозяйства и содержания дорог районной администраций Дмитрий Куполов, тоннель от площади Революции до улице Гордеевской является переходом с самой большой проходимостью в городе.

Для обеспечения безопасности и пресечения актов вандализма в тоннеле работает охранная организация. На лестницах установлены антискользящие ленты.

В следующем году запланирована установка камер видеонаблюдения и ремонт сходов у дома №4 на площади Революции и Московского шоссе, 9.

Представитель подрядной организации Сергей Зерняха рассказал, что зимой переход убирается дважды в сутки. При сильном снегопада - 3 раза.

Ранее Глеб Никитин поручил администрации Нижнего Новгорода навести порядок в подземном переходе у железнодорожного вокзала.

Также напомним, что более 1,6 млрд рублей выделено на установку 641 камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде до 2028 года.