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Общество

Почти 700 нарушений по уборке снега и наледи с крыш выявили инспекторы ГЖИ в Нижегородской области

23 декабря 2022 16:32  [47] Общество
Фото: ГЖИ Нижегородской области

Фото: ГЖИ Нижегородской области

Почти 700 нарушений по уборке снега и наледи с крыш выявили инспекторы ГЖИ в Нижегородской области.

Всего специалистами были проверены кровли более 5,5 тыс. многоквартирных домов. По результатам проверок домоуправляющим компаниям выписано 211 предостережений, составлен 41 протокол.

23 декабря специалисты ГЖИ совместно с представителями АТИ и управляющих компаний проверили качество уборки сосулек и наледи с крыш домов на улицах Большой Покровской и Рождественской.

"В связи с наступлением плюсовой температуры проверяем, как домоуправляющие компании очищают кровли от сосулек, снежных масс и наледи. Всем управляющим компаниям накануне были даны уведомления о необходимости очистки кровли. Для проверки мы выбрали основные пешеходные улицы, где всегда большой поток людей. Часть управляющих компаний добросовестно выполнила требования, часть – нет. Для нерадивых коммунальщиков предусмотрены меры воздействия – штрафы", - отметил заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской области Иван Соловьев.

Напомним, что за невыполнение обязанностей обслуживающую организацию ждет штраф. За неочищенную кровлю сумма штрафа для ТСЖ и ЖСК составляет до 50 тыс. рублей, для управляющих компаний - до 300 тыс. рублей.

Ранее почти 800 нарушений по уборке снега выявили в Нижегородской области.

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Теги:
ГЖИ ДУК Снег
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