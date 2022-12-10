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Общество

Лучших ведущих официальной церемонии бракосочетания определили в Нижегородской области

23 декабря 2022 16:40  [55] Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области выбрали лучших ведущих торжественной церемонии бракосочетания. Победители были объявлены в рамках были объявлены мероприятия, посвящённого 105-летию со дня образования органов ЗАГС России.

Как рассказали ГУ ЗАГС по региону, конкурс проходил в два этапа, во время которых участницы демонстрировали свои профессиональные навыки: в том числе умение владеть аудиторией, культуру речи, эмоциональную выразительность.

Всего в конкурсе участвовали 25 сотрудниц ЗАГСов области, 12 из них стали финалистками.

Абсолютным победителем и обладателем гран-при конкурса "Лучший ведущий торжественной церемонии бракосочетания" объявлена Вера Тезяева, главный специалист Автозаводского Дворца бракосочетания Нижнего Новгорода.

Первое место заняла начальник отдела ЗАГС Выксы Наталья Липатова, второе место разделили юрисконсульт отдела ЗАГС Арзамаса Анна Зимова и ведущий специалист отдела ЗАГС Заволжья Юлия Суконкина, третье место присуждено главному специалисту Заречного Дома бракосочетания Нижнего Новгорода Юлии Айнетдиновой, начальнику отдела ЗАГС Сеченовского района Ольге Носовой и главному специалисту отдела ЗАГС "Дом бракосочетания" Нижнего Новгорода Марине Сусловой.

Поздравляя победителей, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова отметила, что каждая из участниц является уникальной личностью и большим профессионалом своего дела.

"С вашей помощью процедура заключения брака превращается в настоящий праздник для молодожёнов и их близких, а день бракосочетания становится ярким и незабываемым событием в жизни нижегородских семей. Спасибо вам за ваш профессионализм, творческий подход к делу и самое главное - доброе и чуткое отношение к людям!" - сказала Ольга Краснова.

Напомним, что лучших работников органов ЗАГС наградили в Нижегородской области в канун профессионального праздника.

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Теги:
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