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Культура и отдых

Новогодние программы для туристов подготовили в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине

23 декабря 2022 17:34  [83] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новогодние программы для туристов подготовили в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

Так, Городецкий историко-художественный комплекс подготовил экскурсию "Городец согревает" об основных местных достопримечательностях. С 22 декабря по 5 января пройдет интерактивная программа "Новогодняя круговерть". Участники погрузятся в атмосферу народных забав, новогодних хороводов и конкурсов. В музейно-туристическом комплексе "Город мастеров" пройдут новогодние гуляния, а 24 декабря все желающие смогут посетить предновогоднюю ярмарку. Подробная информация по ссылке.

В Семенове главными площадками проведения новогодних мероприятий также станут музеи. В "Золотая Хохлома" пройдут интерактивные программы со сказочными героями и увлекательными мастер-классами. Атмосферу крестьянских Святок воссоздадут в музее народного быта "Дом Семена-ложкаря", а квест-игру "По следам Нового года" организуют в историко-художественном музее.

В историко-художественном музее Арзамаса организуют новогодние интерактивы, концерты и тематические экскурсии. 2 января в Арзамасском театре драмы пройдет детская постановка "Кот в сапогах" и новогоднее представление у елки. С 3 по 8 января будет доступна постановка "Царевна-лягушка". С программой мастерских, экскурсий и квестов можно ознакомиться на сайте администрации Арзамаса

В Большом Болдине с 6 по 8 января в усадьбе Пушкиных в рамках фестиваля "Зимних праздников блестящие тревоги…" пройдут новогодние представления, экскурсии, конные прогулки, катания на лыжах и "ватрушках" в заповедном парке. С 10 по 19 января состоится фольклорная программа "Святочные гадания", участники которой познакомятся со старинными обычаями и обрядами. Подробная программа на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.

С полной программой новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
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